До конца декабря будет ограничено движение из-за проведения ремонтных работ.

Движение на проезжей части ограничат до 25 декабря в связи с проведение капитального ремонта трамвайного путепровода, который был построен в ходе реконструкции железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы. Горожан и гостей города просят отнестись с понимание к вводимым ограничениям. Photo: Администрация Уфы

