В Уфе перекроют участки дорог из-за ремонтных работ

В Уфе перекроют участки дорог из-за ремонтных работ

Вчера, 08:24ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В столице Башкирии продолжатся реконструкция улицы Комсомольской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 3 по 6 ноября ограничат движение по четырём полосам дороги на участке от улицы Рязанской до улицы Шафиева по улице Комсомольской, а также по двум полосам улицы Рязанской на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской.

Городские службы приносят извинения за возможные неудобства и просят горожан и гостей города отнестись с пониманием.

Отметим, что протяжённость реконструируемой улицы составляет 3,8 километра. Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2021 года. Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, в настоящий момент работы ведутся по графику.

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