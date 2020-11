В Уфе перекроют участки дорог из-за ремонтных работ

В столице Башкирии продолжатся реконструкция улицы Комсомольской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 3 по 6 ноября ограничат движение по четырём полосам дороги на участке от улицы Рязанской до улицы Шафиева по улице Комсомольской, а также по двум полосам улицы Рязанской на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской. Городские службы приносят извинения за возможные неудобства и просят горожан и гостей города отнестись с пониманием. Отметим, что протяжённость реконструируемой улицы составляет 3,8 километра. Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2021 года. Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, в настоящий момент работы ведутся по графику.

