В Кармаскалинском районе Башкортостана в ночь с 25 на 26 ноября закроют движение на участке трассы Р-240.

С 03-00 26 ноября на 34 километре трассы Уфа-Оренбург (в сторону Оренбурга будет перекрыто движение для всех видом транспорта. Ориентировочно движение возобновится в 05-00. Дорогу перекроют из-за монтажа конструкций пролетного строения пешеходного моста. На период ограничений движение будет направлено по объездному маршруту: Булгаково — Бекетово — Подлубово — Бузовьязы.

