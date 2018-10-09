Опрос Mkset: выбери имя уфимскому аэропорту

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Редакция Медиакорсети решила провести опрос среди читателей.
Напомним, международный аэропорт «Уфа» - одна из 45 воздушных гаваней России, которые получат имена великих земляков. Это - инициатива ряда общественных организаций, в числе которых Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество
Мы решили узнать у наших читателей, кому из выдающихся земляков они отдают предпочтение.
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