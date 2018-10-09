Опрос Mkset: выбери имя уфимскому аэропорту

Редакция Медиакорсети решила провести опрос среди читателей. Напомним, международный аэропорт «Уфа» - одна из 45 воздушных гаваней России, которые получат имена великих земляков. Это - инициатива ряда общественных организаций, в числе которых Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество​​​ Мы решили узнать у наших читателей, кому из выдающихся земляков они отдают предпочтение.

Материалы по теме

А каким именем бы вы назвали уфимский аэропорт? Опрос

Сергея Аксакова Сергея Довлатова Мустая Карима Рудольфа Нуреева Салавата Юлаева Федора Шаляпина Другим именем

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter