Международному аэропорту "Уфа" выберут имя великого земляка

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имён выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России". Как сообщает РИА "Новости", об этом он заявил в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, которая выступила агрегатором инициатив по реализации данной идеи.

"В списке городов, аэропорты которых получат великое имя - примерно 45 названий - рассказал секретарь Общественной палаты РФ, журналист Валерий Фадеев, - этот список не закрыт".

Имена выдающихся людей носят многие известные аэропроты — это парижский "Шарль-де-Голль", аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди в Нью-Йорке, имени Луи Армстронга в Новом Орлеане и Леонардо да Винчи в Риме, а аэропорт Зальцбурга носит имя Вольфганга Амадея Моцарта.

"Это - очень хорошая история, - сказал Владимир Мединский в интервью телеканалу "Россия 1", - всенародное обсуждение приведет к тому, что мы лучше будем знать нашу землю, нашу большую Родину".

Международный аэропорт Уфы можно было бы, например, назвать в честь башкирского поэта Мустая Карима, 100-летие которого будет праздноваться в 2019 году, приводит ТАСС слова председателя Общественной палаты Башкирии Ольги Панчихиной. - В ближайшее время начнем обсуждение и призовем жителей нашей республики выдвигать предложения, в честь кого можно назвать наш аэропорт. До 5 декабря нам предстоит провести опросы, обсуждение с экспертами, представителями СМИ, широкой общественности", - сказала она ИА "Медиакорсеть". - Мы понимаем, что это должна быть личность, которая всех объединяет, сделала многое для республики и известна за её пределами".

По мнению председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в Башкортостане Рамиля Рахимова, традиция называть аэропорты именами выдающихся деятелей культуры и науки более продуктивна, чем называть именами политиков, как это практикуется в ряде стран. "Имя человека, чьим именем будет назван аэропорт должно быть безусловным брендом, идентификацией региона, визитной карточкой, узнаваемой по всей стране. Наименование аэропорта в честь великого представителя этого города предполагает комплексный подход - попадая в аэропорт, названный в честь выдающегося человека, пассажир должен окунуться в среду, связанную с ним. Если называешь аэропорт именем художника, повесь его картину, если именем поэта - дай прочитать его стихи", - сказал он.

Видео Видео: ВГТРК

"Инициатива работает и на общероссийский, и на региональный патриотизм, - сказал ИА "Медиакорсеть" писатель и путешественник, председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин, - важно, чтобы, прилетая в Уфу, любой гость республики, в первую очередь, слышал имя нашего выдающегося земляка, которым мы искренне гордимся и которого хорошо знают в стране".

Среди поступивших предложений для ряда городов - имена выдающихся творческих личностей: для аэропорта в Астрахани предлагаются имена Хлебникова и Кустодиева, в Воронеже — Бунина и Платонова, в Екатеринбурге или Перми — Татищева, в Орле — Тургенева, в Пензе или Пятигорске — Лермонтова.