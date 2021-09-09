В Уфе появится творческое пространство имени знаменитого писателя Сергея Довлатова

В Уфе появится творческое пространство имени знаменитого писателя Сергея Довлатова
В Уфе появится творческое пространство имени знаменитого писателя Сергея Довлатова
9 сентября, 15:02ГородИрина ДеревянчукФото: spb.aif.ru
Такое обещание дал на вчерашней Прямой линии Радий Хабиров.

О планах открытия в Уфе культурного объекта имени знаменитого на весь мир писателя Сергея Довлатова, который родился в Уфе стало известно вчера. Немаловажно то, что Радий Хабиров выразил намерение выслушать предложения общественности о том, как наилучшим образом увековечить в городе память легендарного писателя.

Если какие-то умные идеи будут, мы это обязательно реализуем. Это было бы шикарное туристическое место.Радий Хабиров

Хабиров не исключил и вероятность того, что то самое творческое пространство может появиться на улице Октябрьской революции, которую запланировали сделать пешеходной и туристической. По словам главы Башкирии четыре дома, которые представляют недюжинную культурную ценность уже расселены.

Радий Хабиров отметил, что идея реконструкции улицы Октябрьской революции в пешеходную зону начинает воплощаться – четыре дома, представляющих культурную ценность, уже расселены, и творческое пространство может быть создано именно там.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы