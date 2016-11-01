Уфимскому фонтану-долгострою исполнилось три года

Остановившаяся стройка напоминает мэру города о его несбывшейся мечте.

Прошло три года со времени начала строительства фонтана-часов. За три года мало что изменилось, сообщает портал Ufa Room.

За окнами мэра города Ирека Ялалова, прямо напротив администрации Уфы, стройка вновь остановилась. И это происходит регулярно. У столичной мэрии нет денег, а поскольку фонтан не объект первой необходимости, то построенные за это время сваи так сиротливо и покоятся за высоким алюминиевым забором.

Когда будет построен популярный фонтан-часы, можно только догадываться.

Фото: Кристина Дейнеко

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