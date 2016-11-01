Уфимскому фонтану-долгострою исполнилось три года
Сегодня, 11:30ГородКристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Остановившаяся стройка напоминает мэру города о его несбывшейся мечте.
Прошло три года со времени начала строительства фонтана-часов. За три года мало что изменилось, сообщает портал Ufa Room.
За окнами мэра города Ирека Ялалова, прямо напротив администрации Уфы, стройка вновь остановилась. И это происходит регулярно. У столичной мэрии нет денег, а поскольку фонтан не объект первой необходимости, то построенные за это время сваи так сиротливо и покоятся за высоким алюминиевым забором.
Когда будет построен популярный фонтан-часы, можно только догадываться.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Кристина Дейнеко
Сюжеты: Фотофакт
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей