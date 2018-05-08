В Уфе проверят причину задержки с реконструкцией домов Кузякиных

Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов поручил выяснить, почему до сих пор не началась реконструкция группы домов Кузякиных, расположенных на улице Цюрупы.

Напомним, эти дома признаны объектами культурного наследия. Чтобы провести их реконструкцию, было принято решение предоставить дома в аренду предпринимателям за символическую цену в 1 рубль за квадратный метр. После расселения и реставрации в них планировали оборудовать музей города.

Решение о передаче домов на реконструкцию было принято еще в 2013 году на Общественном совете по сохранению объектов культурного наследия.

- Это будет комплекс зданий, построенных в конце XIX века. Реставрация объектов поручена ООО „СП Инициатива”, МУП „Служба заказчика и технического надзора по благоустройству городского округа город Уфа РБ” и МУП „ИСК Уфы”,— цитировал в 2013 году комментарий пресс-службы администрации Уфы сайт "КоммерсантЪ-Уфа". Но сроки реставрации и суммы, необходимые на это, названы не были.

В СП "Инициатива" в ноябре прошлого года Медиакорсети пояснили, что участок, на котором находится усадьба Кузякиных, не находится в аренде у компании. Она арендует прилегающий участок, но уже два года там не ведутся никакие работы, сейчас компания занимается другими проектами.

По ситуации на сегодня никаких признаков реконструкции до сих пор на объектах замечено не было. Тем временем в прошлом году в одном из домов уже произошел пожар. Общественники тогда предположили, что мог иметь место поджог с целью уничтожения памятников архитектуры.