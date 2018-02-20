В Уфе часть памятника архитектуры продали, не определив собственника
Сегодня, 17:33ЭкономикаНаталья Кузнецова
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Минземимущества Башкирии продало часть здания Уфимского авиационного колледжа, не проведя конкурсные процедуры для определения собственника. Сделка была признана ничтожной по требованию прокуратуры республики.
Здание колледжа является памятником архитектуры 1908 года постройки, изначально это был корпус коммерческого училища. Как следует из сообщения надзорного ведомства, Минземимущества Башкирии незаконно реализовало предпринимателю часть помещения в январе прошлого года. При продаже объекта ведомство проигнорировало требование законодательства о том, что необходимо прежде было провести конкурс для определения собственника здания.
- Прокуратура направила в арбитражный суд республики исковое заявление о признании сделки ничтожной, - говорится в сообщении. - Суд полностью поддержал требования надзорного ведомства и обязал ответчика возвратить имущество в государственную собственность.
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