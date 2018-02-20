В Уфе часть памятника архитектуры продали, не определив собственника

Здание колледжа является памятником архитектуры 1908 года постройки, изначально это был корпус коммерческого училища. Как следует из сообщения надзорного ведомства, Минземимущества Башкирии незаконно реализовало предпринимателю часть помещения в январе прошлого года. При продаже объекта ведомство проигнорировало требование законодательства о том, что необходимо прежде было провести конкурс для определения собственника здания.