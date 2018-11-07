В Уфе чиновников обучат грамотно работать с обращениями населения

Завтра, 8 ноября, в Уфе пройдет обучающий семинар для сотрудников муниципалитетов Уфы и Уфимского района, посвященный работе и обращениями населения. Об этом сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил глава города Ульфат Мустафин.

Главной темой совещания станет внедрение в жизнь нового системного программного продукта «Инцидент», о котором Медиакорсеть рассказывала ранее.

Столичным чиновникам расскажут о новых перспективах работы с обращениями населения врио главы Башкирии Радий Хабиров, вице-премьер правительства региона Илшат Тажитдинов, руководитель холдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов и ио министра ЖКХ РБ Михаил Киреев.