«Инцидент» в Башкирии: Чиновники восприняли его с позитивом – источник

Есть официальная и неофициальная информация по этой встрече.

В официальном сообщении на сайте главы региона говорится, что в семинаре-совещании по актуальным вопросам развития муниципальных районов и городских округов республики приняли участие главы муниципалитетов, члены правительства, руководители министерств и ведомств, приглашённые эксперты.

На семинаре обсуждались темы реализации майского Указа Президента России, повышения доходного потенциала местных бюджетов, развития социальной инфраструктуры территорий, внедрения новых подходов к оценке эффективности работы органов местного самоуправления, выстраивания эффективной коммуникации с населением.

Последнее требует расшифровки – выстраивание эффективной коммуникации с населением. Если перевести на русский – то как власть будет строить диалог с гражданами.

Раньше чаще всего было как? Жалобы уходили первому лицу региона или даже Путину, оттуда обращения граждан спускались на местный уровень, и их рассматривал тот чиновник, на кого и ушла жалоба. Получался замкнутый круг, проблема могла не решаться годами, а внутри общества постепенно накапливалось раздражение.

Отсюда и появился термин «рассерженные горожане», и многотысячный митинг на Болотной площади в Москве – скорее следствие такого «диалога» глухой власти и обиженных граждан.

Фото: glavarb.ru

– Мы должны быть партнёрами нашим жителям, - подчеркнул Радий Хабиров, открывая семинар-совещание. - Мы должны быть предельно открыты людям и должны их слышать.

- Свою работу я вижу, опираясь именно на вас, - сказал он, обращаясь к главам муниципалитетов. - Сильные главы – сильная республика. Поэтому я очень хотел бы, чтобы у нас с вами были одинаковые приоритеты. Наша встреча – это некая настройка для того, чтобы мы друг друга понимали и чтобы у нас получилась эффективная совместная работа.

Участникам совещания представили новую информационную систему работы с обращениями граждан. Это видно по фотографии, опубликованной на официальном сайте главы региона.

Фото: glavarb.ru

Ранее председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов сообщил Медиакорсети, что новая система включает в себя в том числе такой программный продукт, как «Инцидент», уже испытанный в Красногорске. На ее внедрение понадобилось несколько месяцев, но она уже начала обрабатывать информацию.

Как работает «Инцидент менеджмент»

Алгоритм работы с обращениями граждан. Фото: Mkset.ru

Ранее об этом рассказал РБК. «Инцидент» мониторит пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».

Мониторинг осуществляется по ключевым словам. Его результаты попадают к региональному администратору. Как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона, и он решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей.

Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов — в зависимости от масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщение в соцсети.

Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках «Инцидента».

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс — он будет называться «инцидент», и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации главы региона.

Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе, сообщил РБК со ссылкой на свой источник в правительстве.

Ростислав Мурзагулов подтвердил Медиакорсети, что чиновники должны дать первичный ответ на обращение оперативно – в течение 3-24 часов, а в течение 8 дней должны решить проблему и ответить гражданину уже по существу – с фотоотчетом о проделанной работе.

Если чиновник работает эффективно и отвечает на запросы граждан не отписками, а делом, то система фиксирует это, впрочем, как и противоположное поведение государственного или муниципального служащего.

На основании этих данных будет строиться рейтинг чиновников и могут быть приняты кадровые решения. Это если все будет отлажено, как задумывалось изначально. Получается, что над чиновниками все время будет присматривать некий «Большой Брат», как в произведении Оруэлла «1984».

По словам источника, знакомого с ситуацией, участники семинара в Уфе восприняли нововведения «позитивно».

22 октября, говоря о предстоящем семинаре с элементами обучения, Радий Хабиров сказал главам администраций муниципалитетов:

- Вы для меня – один из основных источников опоры на местах. Я с вами очень хочу работать. Хочу вас поддерживать и хочу от вас поддержки. Но мы для начала должны договориться, куда мы идем, что мы делаем и как мы живем.

Радий Хабиров закончил тогда открытую часть совещания так:

- Если глаза пустые, если нет желания работать, тогда берете шинель и занимаетесь другой работой. Ладно? Подумайте – к 1 ноября.

На этой волне жители ряда городов и районов напрямую обратились к руководителям своих муниципалитетов, чтобы они добровольно ушли в отставку. Но на данный момент пока нет никакой информации о том, какое решение приняли те или иные главы администраций.