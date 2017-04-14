В Уфе пройдет День 1000 музыкантов

В августе этого года в Уфе впервые пройдет День 1000 музыкантов. Ожидается, что это будет самый крупный музыкальный фестиваль Поволжья.
Как сообщили организаторы, мероприятие пройдет на территории парка «Ватан».
Всю площадь внутри знаменитого городского амфитеатра возле здания Конгресс-холла займут музыканты с инструментами. Для исполнителей выберут три основных трека, которые они синхронно исполнят в рамках единого концерта с участием местных музыкантов, - сообщили организаторы.
Основная идея этого праздника – показать, что Уфа очень музыкальный город и полон талантливых людей.
В настоящее время идет набор участников. Для того, чтобы принять участие в проекте надо заполнить анкету. Регистрация открыта до 20 июня.
К участию приглашаются не только жители города, но и все желающие, готовые приехать на один день в Уфу, чтобы стать частью масштабного музыкального события.
Проект зародился в Италии под названием Rockin1000. Автор идеи - Фабио Заффагнини. В известном рок-флешмобе приняли участие музыканты из Италии, Канады, Мексики, Англии, Австрии, Хорватии, Боснии и Германии. Впервые проект реализовали в небольшом итальянском городе Чезена поклонники группы Foo Fighters. Музыканты исполнили песню «Learn to Fly» и записали видеообращение к лидеру музыкального коллектива Дэйву Гролу. Главной идеей фанатов стала просьба провести концерт любимой группы в маленьком городе, который звезды мирового масштаба редко балуют своим присутствием.