В Уфе пройдет День 1000 музыкантов

Мероприятие пройдет в августе.

В августе этого года в Уфе впервые пройдет День 1000 музыкантов. Ожидается, что это будет самый крупный музыкальный фестиваль Поволжья.

Как сообщили организаторы, мероприятие пройдет на территории парка «Ватан».

Всю площадь внутри знаменитого городского амфитеатра возле здания Конгресс-холла займут музыканты с инструментами. Для исполнителей выберут три основных трека, которые они синхронно исполнят в рамках единого концерта с участием местных музыкантов, - сообщили организаторы.

Основная идея этого праздника – показать, что Уфа очень музыкальный город и полон талантливых людей.

В настоящее время идет набор участников. Для того, чтобы принять участие в проекте надо заполнить анкету. Регистрация открыта до 20 июня.

К участию приглашаются не только жители города, но и все желающие, готовые приехать на один день в Уфу, чтобы стать частью масштабного музыкального события.