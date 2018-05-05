В Уфе изменилось движение общественного транспорта

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Движение изменилось на сутки в связи с ремонтом дороги.
Из-за ремонта проезжей части на улице Космонавтов изменится маршрут движения троллейбусов, сообщили в пресс-службе администрации города. Ремонтируется участок дороги от улицы Комарова до улицы Первомайская в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
С 08:00 5 мая по 00:00 6 мая изменится движение троллейбусов:
- маршрут №1 «Монумент Дружбы – Бульвар Славы»;
- маршрут №13 «Мкр-н Белореченский – Троллейбусное депо №1»;
- маршрут №22 «Ледовый дворец «Уфа-Арена» - Бульвар Славы».
Движение троллейбусного маршрута №4 «Троллейбусное депо №2 – Северный автовокзал» на время ремонта приостановят полностью.
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