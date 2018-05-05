В Уфе изменилось движение общественного транспорта

Из-за ремонта проезжей части на улице Космонавтов изменится маршрут движения троллейбусов, сообщили в пресс-службе администрации города. Ремонтируется участок дороги от улицы Комарова до улицы Первомайская в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».