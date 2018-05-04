В Уфе на трех улицах ограничат движение транспорта почти на полгода

До 20 октября будет ограничено движение на трех улицах в разных районах Уфы. Там пройдет ремонт проезжей части в рамках реализации «Безопасные и качественные дороги».

Так, временное ограничение транспорта вводится на улицах: Борисоглебской - на участке между улицами Кольцевой до Свободы, а также на Кировоградской и Златоустовской - на участке от улицы Большая Гражданская до улицы Речной.

Как сообщили в мэрии Уфы, ограничение движения транспорта поначалу коснется половины проезжей части в связи с проведением работ по фрезерованию проезжей части и устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. А позднее, когда будут проводиться работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, движение на улицах будет перекрыто полностью, правда поквартально.

На всех участках будут установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.

В мэрии напомнили, что все участки капитального ремонта проезжих частей улиц будут обозначены на разработанной Администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог.