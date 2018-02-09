В Уфе закроют движение на улицах Демского района

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Закрытие движения связано с проведением лыжной гонки.
10 февраля на ипподроме «Акбузат» организуют лыжные гонки в рамках массового старта «Лыжня России – 2018», сообщили в пресс-службе администрации города. Участвовать в лыжной гонке может любой желающий.
В связи с этим, на перекрестке Грозненская и Павлика Морозова в направлении Баланово закроют движение транспорта с 10:00 до 17:00.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей