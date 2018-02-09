В Уфе закроют движение на улицах Демского района

10 февраля на ипподроме «Акбузат» организуют лыжные гонки в рамках массового старта «Лыжня России – 2018», сообщили в пресс-службе администрации города. Участвовать в лыжной гонке может любой желающий.

В связи с этим, на перекрестке Грозненская и Павлика Морозова в направлении Баланово закроют движение транспорта с 10:00 до 17:00.