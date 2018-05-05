В Башкирии сэкономили на создании нового фельдшерско-акушерского пункта

В деревне Ашит Краснокамского района появился фельдшерско-акушерский пункт, который на поверку оказался выполнен халтурно, сообщил в своем блоге депутат Курултая Ильгам Галин.

Депутат посетил населенный пункт 4 мая и увидел, что исполнители решили максимально сэкономить на обустройстве важного социального объекта.

Несущая рама и столбы забора оказались не покрашены. Ржавые столбы забора не закреплены в лунках, нет бетонного или другого бутования. Обсыпка гравием территории выполнена небрежно и некачественно. В грунте зияют пустоты от земляных работ,написал депутат в своем блоге.

Также на территории ФАПа оказался мемориал Великой отечественной войны, который не привели в порядок. Сам модуль фельдшерско-акушерского пункта установили так, что мемориал оказался загорожен, что воспринимается как кощунство.