В Башкирии открыт новый фельдшерско-акушерский пункт

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Он будет не только местом лечения и оказания доврачебной помощи, но и станет центром популяризации здорового образа жизни, профилактики болезней и укрепления здоровья.
23 ноября в деревне Кигазы Аскинского района прошло торжественное открытие нового здания фельдшерско-акушерского пункта, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Пункт построили в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
В новом фельдшерском пункте есть необходимое оборудование, квалифицированные медицинские кадры и, конечно же, отопление и горячее и холодное водоснабжение. В помещении есть вытяжки и бактериоцидные лампы.
В этом учреждении будет оказываться помощь жителям деревни Кигазы численностью 587 человек.
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