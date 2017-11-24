В Башкирии открыт новый фельдшерско-акушерский пункт

Он будет не только местом лечения и оказания доврачебной помощи, но и станет центром популяризации здорового образа жизни, профилактики болезней и укрепления здоровья.

23 ноября в деревне Кигазы Аскинского района прошло торжественное открытие нового здания фельдшерско-акушерского пункта, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Пункт построили в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В новом фельдшерском пункте есть необходимое оборудование, квалифицированные медицинские кадры и, конечно же, отопление и горячее и холодное водоснабжение. В помещении есть вытяжки и бактериоцидные лампы.