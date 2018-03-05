Опубликован список самых опасных автомобильных дорог в Башкирии

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Госкомитет по транспорту предупредил водителей о наиболее плохих дорогах республики.
Опубликована оперативная сводка по обстановке на автомобильных дорогах на 5 марта, сообщили в пресс-службе государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
Самые опасные дороги с гололедицей и коэффициентом сцепления ниже 0,25:
Уфа-Бирск-Янаул (Благовещенский, Бураевский р-ны)
Кропачево-Месягутово-Ачит (Мечетлинский р-н)
Дюртюли-Нефтекамск (Краснокамский р-н)
М-5 «Урал» - Чишмы-Аксёново-Киргиз-Мияки (Давлекановский р-н)
Бураево-Старобалтачево-Куеда (Татышлинский р-н)
Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Бакалинский р-н).
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