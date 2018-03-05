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Опубликован список самых опасных автомобильных дорог в Башкирии
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Опубликован список самых опасных автомобильных дорог в Башкирии

Сегодня, 15:45Город
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