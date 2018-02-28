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Дороги в Туймазинском районе за год стали вдвое опаснее для детей
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Дороги в Туймазинском районе за год стали вдвое опаснее для детей

Сегодня, 12:23ОбществоРустэм Башкирцев
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