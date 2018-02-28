Дороги в Туймазинском районе за год стали вдвое опаснее для детей

Водители травмировали там в прошлом году 14 детей, или почти вдвое больше, чем в 2016 году.

В Туймазинском районе Башкирии увеличилась опасность для детей на дорогах

Водители травмировали там в прошлом году 14 детей, или почти вдвое больше, чем в 2016 году.

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения Туймазинского района был отмечен скачок детского травматизма на дорогах в 2017 году.

По данным районного отдела ГИБДД, в прошлом году в Туймазинском районе Башкирии в результате ДТП пострадали 143 человека, ещё 18 погибли под колесами. В нетрезвом состоянии задержаны и лишены прав 568 водителей. В результате наездов травмированы 14 несовершеннолетних, на 92% (!) больше, чем в прошлом году. 55 молодых водителей (большинство – в возрасте от 21 до 35 лет) в прошлом году дважды, а некоторые трижды сели за руль пьяными, будучи лишёнными прав. И эту статистику объяснить никто не берется.

Широкий резонанс получила авария, случившаяся на территории Ильчимбетовского сельсовета в октябре прошлого года. Тогда не справившийся с управлением 26-летний местный житель въехал в группу из 12 школьников. Молодой человек, кстати, сел за руль, уже будучи лишённым прав. Сейчас он находится под следствием. Тогда четыре школьника получили травмы средней тяжести и лишь чудом никто не погиб. Туймазинцев всколыхнуло и возмутило это преступление. На лечение детей в соцсетях собирали средства.

Вопиющими можно назвать и три наезда на школьников, переходивших «зебру», включая бабушку с внуком на улице Чапаева. На некоторых водителей не действуют даже искусственные неровности. За год по просьбе жителей в районе устанавливается по 8-10 «лежачих полицейских», знаков «пешеходный переход», проводятся акции. Однако детский травматизм растет.

В нормативных документах сказано, что машина является источником повышенной опасности. При приближении к «зебре», даже, если пешеход не начал идти, все автомобили должны остановиться. Однако во время опросов молодых водителей на улицах Туймазов те обвиняли во всём пешеходов, и отвечали, что они готовы лишь «максимально снизить скорость».

Комиссия приняла решение установить макеты детей со светоотражающими элементами на самых травмоопасных пешеходных переходах возле нерегулируемых перекрестков. А мы выяснили у туймазинцев, чувствуют ли они себя в безопасности, переходя дорогу?

– Нет, даже на «зебре» с внучкой, – говорит пенсионерка Р. Закирова. – Найдется один, который не остановится, а за ним едут остальные, по инерции. В других городах такого нет. Надо лишать прав водителей-нарушителей на 10-15 лет.

– Только видеокамеры «Кречет» могут исправить ситуацию, – уверен строитель Д. Сазонов. – Штрафы! Штрафы и штрафы! По другому молодёжь не поймёт. То, что она вытворяет на дорогах, уже ни в какие ворота не лезет. Мой молодой сосед каждый вечер вылезает из машины пьяный. Надо увеличивать срок лишения прав за такое – и намного. Много алкоголиков не стоят на учете в наркодиспансере и имеют права! Надо принимать более жесткие законы.