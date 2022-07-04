Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал что стало с 24 стенами в городе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал что стало с 24 стенами в городе
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал что стало с 24 стенами в городе
Сегодня, 08:54ГородИрина ДеревянчукФото: тг-канал Ратмира Мавлиева
Явки и пароли 24 новых арт-объектов Уфы градоначальник выдал в своем телеграм-канале 3 июля.

Ратмир Мавлиев поделился с горожанами вестью о появлении в столице еще 24 арт-объектов, которые были созданы в рамках фестиваля ArtUfa.FEST. Все 24 объекта – муралы на стенах города, от набережной реки Белой до тихих дворов. Чтобы уфимцы не мучались в поисках мэр опубликовал и карту где отмечены все работы художников.

Напомним, искусство в Уфе и в Башкирии нередко становится поводом для жарких дискуссий. Так например после внезапной смерти легендарного певца Юрия Шатунова в Башкирии появилось граффити в его память, однако многие почитатели артиста мягко говоря невысоко оценили такую дань памяти артиста.

Также Уфа и ее жители не первый год недоумевают от появления на улицах Уфы и Башкирии работ скульптора Халита Галиуллина, которые славятся своей цветовой гаммой. Не так давно скульптор увековечил в скульптуре известную башкирскую и татарскую певицу Ханию Фархи и вновь подверг себя критике. Что сам скульптор думает о критике в его адрес он рассказал корреспонденту Mkset.

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