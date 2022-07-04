Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал что стало с 24 стенами в городе

Также Уфа и ее жители не первый год недоумевают от появления на улицах Уфы и Башкирии работ скульптора Халита Галиуллина, которые славятся своей цветовой гаммой. Не так давно скульптор увековечил в скульптуре известную башкирскую и татарскую певицу Ханию Фархи и вновь подверг себя критике. Что сам скульптор думает о критике в его адрес он рассказал корреспонденту Mkset.