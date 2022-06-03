«Есть гораздо пошлее и хуже»: автор памятника Фархи высказался о критике в свой адрес

В беседе с корреспондентом Mkset известный уфимский скульптор Халит Галиуллин сообщил, что памятник известной башкирской певице изготавливался около полутора месяцев по фотографии со сцены. Самое сложное, по словам скульптора, было воспроизвести платье и детали, «без которых не обойтись».
— Работа, посвященная Хание Фархи, сложная, конечно, сама по себе. Во-первых, она человек известный, во-вторых, она королева эстрады, и там был сценический костюм сложный. Там нельзя было допустить какого-то упрощения — все нюансы должны были быть выполнены, — Халит Галиуллин.
По словам Галиуллина, изготавливался памятник из полимера, так как данный материал «имеет большие преимущества». В частности, он не окисляется на воздухе, хорошо принимает покрытие. «Под бронзу, камень, другой металл. Можно сделать любой тон: чуть-чуть поярче, чуть-чуть поплотнее», — объяснил скульптор.
Заказы на арт-объекты Халит Галиуллин получает через Госзакупки путем участия в конкурсах районных администраций, также заказчики обращаются к нему напрямую.
— В прошлом году был конкурс на реализацию памятника Первой учительнице на Зорге. Из отдела культуры мне позвонили, пригласили участвовать. — Халит Галиуллин.
В данном конкурсе Галиллиун победил. Благодаря победе в конкурсе Галиуллин создал арт-объект «Танцующие журавли», который располагается на пересечении улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.
Утверждаются работы, со слов скульптора, сначала в мягком материале — в глине — так заказчику дается представление о том, как будет выглядеть работа.
О скандальных коричневых скульптурах в парке Якутова автор творений Халит Галиуллин слышал много разговоров, как говорит, «в основном хороших». Так, скульптор считает, что проблема в данном случае была в спешке, также, по его мнению, заказчики не слушали профессионалов.
— Они не слушали наши встречные предложения сделать какой-то другой эскиз, они толкали эти картинки: «вот это делайте, это делайте». Был приглашен человек, который не лепил, просто художник. Когда приходится присматривать за человеком, который вообще не лепил — это проблема двойная, а что-то исправить уже очень сложно. Лучше сделать что-то самому, чем потом исправлять. Критика, конечно, была, может, справедливая, что где-то немножко лица одного пошива. Но я не успевал отследить просто. На меня все камни были брошены, но я выдержал удар — ничего страшного. рассказывает Халит Галиуллин.
Что касается цвета скульптур, то, со слов Халита Галиуллина, фигуры делали под бронзу, «а белый цвет очень маркий и сразу бьет по глазам». Кроме того, как подчеркнул Галиуллин, «из-за капризов администрации» некоторые работы пришлось перекрашивать.
Однако сказать, что в парке Якутова было «все плохо», Халит Галиуллин не может, так как, по его мнению, «там есть удачные композиции», а вообще, со слов скульптора, «есть гораздо пошлее и хуже».
— Мне не стыдно за эти работы, там есть хорошие, тёплые [работы]. — Халит Галиуллин.
Отметим, что негативная реакция на памятник Хание Фархи не была первой. В частности, работы в парке имени Якутова окрестили «коричневыми уродцами» за нелепый вид и цветовое решение. Тем не менее к критике Халит Галиуллин относится «совершенно спокойно» и считает, что «на вкус и цвет товарищей нет».
— В основном отзывы хорошие, я доволен. Пусть даже один из десяти отзывов будет положительным — мне уже хорошо. Когда мы работали в парке Якутова, к нам подходили молодые и пожилые — благодарили. Не скажу, что там были злопыхатели, а интернет он сам по себе такой. Ради бога, это ваше мнение, я тоже неоднозначно оцениваю все работы, которые появляются. Я все-таки профессионал, у меня, в конце концов, образование высшее академическое. Халит Галиуллин.
Ранее Mkset сообщал, что новый памятник Хание Фархи в Татышлинском районе Башкирии пользователям соцсетей не понравился. Так, жители региона посчитали, что вместо «примадонны татарской эстрады» скульптор изобразил «Мамая в платье» и «бабищу с рынка». По мнению поклонников «татарской Аллы Пугачевой», памятник не имеет ничего общего с самой певицей.