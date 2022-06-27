«Башкирский Юрий»: жители Башкирии попросили закрасить граффити с Шатуновым в Уфе

Изображение с портретом легенды 90-х Юрием Шатуновым появилось в Уфе в конце прошлой недели на стене здания по улице Рабкоров, 7/1 в Кировском районе города. Автором работы стал художник-оформитель Андрей Миляхов, в своих социальных сетях мужчина разместил фотографию граффити и дополнил стихотворением собственного сочинения.
Между тем пользователи соцсетей инициативу художника не оценили. Жители Башкирии посчитали, что изображенный мужчина совершенно не похож на погибшего певца Юрия Шатунова. Так, некоторые сравнили изображение с «татарским Цоем», башкирским певцом Элвином Греем, народным артистом Башкирии Фиданом Гафаровым в молодости и даже с национальным героем Салаватом Юлаевым.
— Это кто. Близко не похож даже на Шатунова, — считает Леся М.
— Кто бы ни был запечатлен, только имя Юры, что бы там ни было. Или закрасьте вообще изображение, Зульфия А.
— Такое ощущение, будто он в черной папахе, как Чапаев, красной полоски не хватает, — Гузель М.
Отметили пользователи, что в лице нарисованного Юрия Шатунова появились национальные черты. В частности, Гульчира В. пишет, что на здании изображен «просто башкирский парень», но никак не Юрий Шатунов. Присоединяются ко мнению женщины и другие пользователи.
— Башкирский Юрий, — пишет Семён А.
— Башкирский Шатунов, шапки с лисьим хвостом не хватает и курая, — поддерживает Эльмира В.
Кроме того, Максим П. предполагает, что если бы сам Юрий Шатунов увидел граффити, то «поржал бы до слез». А вот Регина Г. испытывает неловкость перед памятью Юрия Шатунова.
Хотелось бы пожелать поскорей убрать это граффити. Уж очень страшненько всё на нем получилось, пишет девушка.
Отметим, что закрасить или переделать граффити просит подавляющая часть пользователей под публикациями.
— Зачем рисовать, если не умеют. Близко не похож на Юрия. Да и при чем тут Салават Юлаев? Каждый по своему знаменит, и даже не переплетаются судьбы. Непонятно, — Миля С.
— Закрасьте этот страх, — Регина Я.
— Забелить!!! Срочно!!! — Ирина И.
— Переделайте. Совершенно не похож, — Артур Я.
Тем не менее есть и те, кто встал на защиту автора изображения и отметил, что главное все было сделано «от души».
— Похож, не один в один конечно. Но художник передал как мог его образ. Главное от души, — Рита Р.
— Молодцы! (А те комменты, что выше, не читайте, пусть сами попробуют такое сотворить, не могут, от злости и зависти пишут), Олег З.
А вот Дмитрий Г. и вовсе не понимает, почему «все носятся» с Юрием Шатуновым и с какой целью создают «такое шоу».
Напомним, что лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Известно, что церемония прощания состоялась в Москве 26 июня, похоронили Шатунова на Троекуровском кладбище.