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Роман Осокин
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2019
Откуда берется грязь и пыль во дворах Уфы: рейд по газонам, дворам и парковкам
20 июня 2019, 12:02
Ноу-хау по-уфимски: Механик УЖХ придумал антипылевое оборудование для трактора
20 июня 2019, 10:32
Так начинается утро в городе: Журналист вник в профессию уфимского дворника
20 июня 2019, 08:45
2018
Подвезу за интервью: уфимка рассказала о дне, когда в Уфе исчез транспорт
15 ноября 2018, 11:32
Каршеринг, такси или авто: на чем уфимцу ездить удобнее
4 июля 2018, 15:48
2016
Включить режим пенсионера
17 сентября 2016, 12:28
Контракт с депутатами
27 августа 2016, 11:32