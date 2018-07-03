В Уфе поставят пост спасателей на бесхозном пляже

Сегодня, 3 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр столицы Салават Хусаинов да поручение установить дополнительный пост спасателей в районе зоны отдыха «Водопад» в микрорайоне Инорс.

- Это место отдыха в нынешнем году осталось без арендатора, оно не обустроено, но люди туда приходят все равно по старой памяти отдыхать. Нужно позаботиться об их безопасности, - отметил Салават Хусаинов.

Он напомнил, что в этом году в Уфе спасатели с начала купального сезона спасли из воды 20 человек, из которых 4 – дети. При этом трое попали в беду на необорудованных пляжах. К сожалению в Уфе в этом году уже утонули два человек: 9-летний мальчик погиб на озере Теплом и 23-летний мужчина утонуд в районе Старо-Александровки в реке Белой.

Салават Хусаинов рекомендовал спасателям более жестко требовать от отдыхающих, чтобы они покидали необорудованные пляжи.