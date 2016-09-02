В Уфе на время изменили схему движения троллейбусов

Это связано с ремонтом дорог на проспекте Октября, на улицах Зорге и стройкой на улице Ферина.

Администрация Уфы предупредила горожан о том, что временно на ряде участков будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №№ 2, 8 и 22.

- В связи с производством работ по ремонту проезжей части проспекта Октября на участке от ул. Шафиева до Северного проезда с 23.00 2 июня до 5.00 4 июня, а также по ул. Р.Зорге, на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Б.Гражданская с 23.00 2 июня до 20.00 5 июня будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №2 «Башгосдрамтеатр» - «Колхозный рынок»; №8 «Трамплин» - «Троллейбусное депо №2»; №22 «Северный автовокзал» - «Уфа-Арена», - уточнили в администрации города.

В связи с этим изменятся схемы движения следующих троллейбусных маршрутов:

- №1 – от ост. «Северный автовокзал» до ост. «Гимназия им. Р.Гарипова» и обратно по маршруту до ост. «Северный автовокзал»;

- №13 – ул. Авроры – Рабкоров - С.Кувыкина – Бакалинская – Айская - проспект Октября – ул. 50 лет СССР – Менделеева - ост. «Трамплин» - до ост. «Микрорайон Белореченский» в прямом и обратном направлениях;

- №13К – от ост. «Колхозный рынок» по маршруту до ост. «Гимназия им. Р.Гарипова» и обратно по маршруту до ост. «Колхозный рынок».

Также будет закрыто движение троллейбусного маршрута №15 - с 5.00 3 июня до 24.00 7 июня - в связи с выполнением работ по прокладке инженерных сетей к строящимся домам по улице Ферина.

На это время схема движения троллейбусных маршрутов изменится следующим образом:

- №9 – по улицам: Глинки, Сельская Богородская, Вологодская, им. С.Орджоникидзе, Машиностроителей, Первомайская, Ульяновых, Машиностроителей, им. С.Орджоникидзе, Вологодская, Сельская Богородская, Глинки.

- №10 – по улицам: Глинки, Сельская Богородская, Вологодская, Кольцевая, Ульяновых, Вологодская, Сельская Богородская, Глинки.

И еще одна новость из этого же ряда. В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети по ул. Цюрупы на пересечении с ул. Октябрьской революции с 21.00 2 июня до 24.00 4 июня будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №1 и №2.

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