В Уфе установят памятник поэтам Габдулле Тукаю и Мажиту Гафури

Для размещения памятника предложили два места: у бывшего здания магазина «Сабах», в котором Гафури и Тукай встретились или в парке имени В. И. Ленина. Второй вариант очень символичен, так как с одной стороны парка находится улица Тукая, а с другой — Башкирский академический драмтеатр имени Мажита Гафури.