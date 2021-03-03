В Уфе установят памятник поэтам Габдулле Тукаю и Мажиту Гафури

Идея создания скульптуры принадлежит председателю совета фонда «Мажита Гафури — XXI век» Люции Камаевой. Она предложила изобразить Тукая и Гафури сидящими и разговаривающими на лавочке. Эскизы подготовил петербургский скульптор Ахнаф Зиякаев. Уфимка Люция Камаева направляла ему различные материалы поэтов, касающиеся их встречи.
Анфар Зиякаев признался, что с творчеством Мажита Гафури был знаком косвенно и в основном работал с Габдуллой Тукаев. Благодаря последнему он приехал в Санкт-Петербург.
Гафури подарил ему шубу, которую впоследствии они продали, и на эти деньги Тукай приехал на берега Невы, рассказывает скульптор.
В настоящее время станковый макет композиции полностью готов. При этом Зиякаев работал безвозмездно, желая просто отблагодарить свою родину — Башкирию. Сейчас станковый проект начнут переводить в увеличенную форму. Однако скульптор испытывает некоторые финансовые проблемы.
Люция Камаева рассказала, что идея понравилась министру труда, семьи и соцзащиты населения Башкирии Ленаре Ивановой. По её словам, макет уже готов, но денег и решительных шагов нет. Камаева думает, привлечь народ, чтобы собрать необходимую сумму.
Для размещения памятника предложили два места: у бывшего здания магазина «Сабах», в котором Гафури и Тукай встретились или в парке имени В. И. Ленина. Второй вариант очень символичен, так как с одной стороны парка находится улица Тукая, а с другой — Башкирский академический драмтеатр имени Мажита Гафури.