От фламенко до капоэйры: в Уфе состоится фестиваль этнического танца

Все желающие смогут ознакомиться с красотой индийских, ирландских, шотландских танцев, а также танцев народов Северной Америки, Бразилии, Испании.

На площадке фестиваля «В круге жизни» объединяются история и культура всего земного шара, ведь музыка и танец — это древнейший универсальный язык любого народа. Организаторы фестиваля обещают и научиться некоторым азам национальных танцев.