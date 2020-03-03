От фламенко до капоэйры: в Уфе состоится фестиваль этнического танца
Вчера, 11:55ГородНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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15 марта в Лайфстайл-центре «Башкирия» пройдет фестиваль этнического танца «В круге жизни».
15 марта в 14.00 в зале событий Лайфстайл-центра «Башкирия» состоится фестиваль этнического танца «В круге жизни».
Все желающие смогут ознакомиться с красотой индийских, ирландских, шотландских танцев, а также танцев народов Северной Америки, Бразилии, Испании.
На площадке фестиваля «В круге жизни» объединяются история и культура всего земного шара, ведь музыка и танец — это древнейший универсальный язык любого народа. Организаторы фестиваля обещают и научиться некоторым азам национальных танцев.
Среди участников - самодеятельные этно-коллективы города Уфы.
Вход свободный.
Менделеева, 205 а/ Башкирия Лайфстайл центр/ 1 этаж/ Место событий.
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