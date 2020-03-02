В Уфе для женщин к 8 марта бесплатно проведут мастер-классы

Праздник женственности, гармонии и красоты уфимкам предлагают провести в Лайфстайл-центре «Башкирия». Здесь 8 марта, в Международный женский день, в 14.00 состоится встреча с различными спикерами.

Среди них:

Гульфира Кутлуева — профессиональный организатор пространства. Она расскажет, как быстро создать и поддерживать порядок в доме, в том числе с детьми.

Мария Валеева — специалист по фейсфитнесу. Расскажет, как быть красивой в любом возрасте.

Екатерина Разгулина — визажист, директор салона красоты «Beauty Star». Расскажет о ежедневном уходе за кожей, базовом наборе косметички каждой женщины.

Также все желающие могут поиграть в настольные игры на английском языке с ведущей Екатериной Богдановой (в том числе, с детьми), принять участие в ароматестировании, фотосессии в красивой зоне, пройти консультацию у нумеролога, астролога,

Вход свободный.