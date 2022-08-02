«Вытирает причинное место пальцем»: уфимка заявила об ужасе на детской площадке

Жительница многоквартирного дома по улице Королева заметила странного мужчину, который поселился на детской площадке у дома. Уфимка обратилась к властям с просьбой разрешить ситуацию.

Уфимка на сайте электронной приемной пожаловалась на мужчину без определенного места жительства, который уже несколько дней как поселился на детской площадке на придомовой территории по улице Королева. Женщина поясняет, что на площадке мужчина спит, ест, пьет и справляет нужду, там же он «разложил свои пожитки». — Изумительное зрелище, когда посреди белого дня на детской площадке справляет нужду по большому странный мужчина и вытирает причинное место пальцем, рассказывает местная жительница. Так, автор обращения просит администрацию Октябрьского района Уфы «экстренно переместить данного мужчину в Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства». Напомним, что в июле в Башкирии был принят закон о бесплатном ночлеге для бездомных граждан. В частности, жители региона без определенного места жительства теперь относятся к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме должны предоставляться бесплатно. К слову, раньше за ночлег бездомным нужно было заплатить 100 рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter