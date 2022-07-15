Глава Башкирии подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных

Глава Башкирии подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных
Глава Башкирии подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных
Вчера, 14:51ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Вступит в силу закон только с 24 июля, сообщается в документе.

Решение о бесплатном ночлеге для бездомных граждан ранее принял парламент Башкирии. Теперь же закон подписал глава республики Радий Хабиров. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, закон вступит в силу 24 июля.

Так, теперь жители региона без определенного места жительства относятся к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме должны предоставляться бесплатно. К слову, раньше за ночлег бездомным нужно было заплатить 100 рублей.

Кроме того, в законе указывается, что социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме будет бесплатным для граждан, чей доход ниже или равен полуторакратной величине прожиточного минимума.

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