Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе

Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе
Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе
Вчера, 08:59ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Первый день лета горожане и гости столицы встречали на затопленной новой набережной реки Белой.

Весьма неожиданно в первый день лета в Уфе затопило Набережную. Это не принесло серьезных неудобств гуляющим там горожанам, а детям даже прибавило радости, ведь им представилась возможность и ходить по воде и даже ездить по ней на велосипеде.

Однако все же для первого дня лета картина затопленной Набережной реки Белой не только удивительна, но и в некоторой мере странная. Произошедшее прокомментировали в Управлении гражданской защиты города Уфы и объяснили необычное явление в виде затопленного нижнего яруса подъемом воды в реке Белой.

Нижний ярус освободится, когда уровень воды спадет. Последствия подтопления будут ликвидировать коммунальные службы.УГЗ города Уфа

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы