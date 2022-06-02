Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе

Весьма неожиданно в первый день лета в Уфе затопило Набережную. Это не принесло серьезных неудобств гуляющим там горожанам, а детям даже прибавило радости, ведь им представилась возможность и ходить по воде и даже ездить по ней на велосипеде.
Однако все же для первого дня лета картина затопленной Набережной реки Белой не только удивительна, но и в некоторой мере странная. Произошедшее прокомментировали в Управлении гражданской защиты города Уфы и объяснили необычное явление в виде затопленного нижнего яруса подъемом воды в реке Белой.
Нижний ярус освободится, когда уровень воды спадет. Последствия подтопления будут ликвидировать коммунальные службы.УГЗ города Уфа