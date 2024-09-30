В Уфе запретили парковку

Posted 30 сентября, 15:26
Published 30 сентября, 15:26
Modified 30 сентября, 15:28
Updated 30 сентября, 15:28
Речь идёт о временном запрете на парковку, который коснулся участка на чётной стороне улицы Ленина — на промежутке в грницах перекрёстков с Ленина и Кирова. Как обозначено в сообщении мэрии, ограничение действовало в понедельник, 30 сентября, с 18:00 до 22:00.
Если верить данным с сервисов карт, уровень загруженности этой дороги остался в целом прежним. Так, «Яндекс Карты» утверждают о «жёлтом» — то есть среднем — транспортном трафике. Аналогичные данные приводит и «2ГИС». Жалоб автолюбители на интерактивной карте не оставляли.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пришла в негодность дорога, на обновление которой власти потратили около ₽3 млн — материал, несмотря на десятилетний срок службы, но пешеходная тропа не протянула и половины от него
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