mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 15:26

Published 30 сентября, 15:26

Modified 30 сентября, 15:28

Updated 30 сентября, 15:28

В Уфе запретили парковку

В Уфе запретили парковку

30 сентября 2024, 15:26
Фото: 1MI
Администрация башкирской столицы ввела новые транспортные ограничения в городе, следует из публикации на ресурсах мэрии.

Речь идёт о временном запрете на парковку, который коснулся участка на чётной стороне улицы Ленина — на промежутке в грницах перекрёстков с Ленина и Кирова. Как обозначено в сообщении мэрии, ограничение действовало в понедельник, 30 сентября, с 18:00 до 22:00.

Если верить данным с сервисов карт, уровень загруженности этой дороги остался в целом прежним. Так, «Яндекс Карты» утверждают о «жёлтом» — то есть среднем — транспортном трафике. Аналогичные данные приводит и «2ГИС». Жалоб автолюбители на интерактивной карте не оставляли.

Дорогая дорога рассыпается в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пришла в негодность дорога, на обновление которой власти потратили около ₽3 млн — материал, несмотря на десятилетний срок службы, но пешеходная тропа не протянула и половины от него

Читайте также:
Вице-премьера Башкирии задержали за взятку в ₽37 млн: ему грозит штраф от ₽2,5 млрдМногодетная мать погубила малышей в БашкирииМужчина упал с 12 этажа в Уфе
#Общество#Город#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика