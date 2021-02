Сегодня, 2 февраля, на территории столицы Башкирии временно ограничили въезд в город грузового транспорта из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы

Ограничения введены с 10:00 до 22:00. При этом они будут действовать на дорогах общего пользования по направлениям: Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ Сегодня в Башкирии наблюдаются обильные снегопады и метель. В связи с этим было принято решение ограничить движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках автодороги М-7 «Волга» и федеральной трассы М-5 «Урал». Предположительно ограничения на дорогах окончатся сегодня в 18:00

