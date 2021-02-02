В Башкирии ввели ограничения на дорогах из-за метели и снегопада

С 10 утра сегодняшнего для введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках автодороги М-7 «Волга» с км 1169+910 по км 1331+953 и Р-240 Уфа — Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0 — 27+900.