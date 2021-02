В Башкирии ввели ограничения на дорогах из-за метели и снегопада

В связи с неблагоприятными погодными условиями было принято решение ограничить движение транспорта на участках автодороги М-7 «Волга» и федеральной трассы М-5 «Урал», сообщает МЧС по Башкирии.

С 10 утра сегодняшнего для введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках автодороги М-7 «Волга» с км 1169+910 по км 1331+953 и Р-240 Уфа — Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0 — 27+900. Кроме того, аналогичные меры приняты в отношении транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» В Башкирии, Татарии и Оренбургской области с км 1194+500 по км 1548+651. В настоящее время в работах на трассе М-7 задействовано 35 единиц дорожной техники, на М-5 — 40. Предположительно ограничения на дорогах окончатся сегодня в 18:00.

