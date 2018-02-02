В Уфе дом ушел в землю на полтора метра – ОНФ Башкирии

Активисты ОНФ в Башкирии обсудили пути решения проблемы аварийного дома по улице Интернациональной в Уфе.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Башкирии вместе с представителями госкомстройжилнадзора провели выездное совещание, на котором обсудили ситуацию с аварийным домом №181 на улице Интернациональной в Уфе, сообщили в ОНФ в Башкирии.

Общественники выразили озабоченность состоянием газовой трубы в доме и обратились к надзорному ведомству с просьбой взять ситуацию под контроль. Жилищная инспекция в итоге выписала предписание в адрес управляющей компании с требованием устранить нарушения.

Впрочем, деформированная газовая труба – далеко не единственная проблема жителей этого дома. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежда Крылова рассказала по итогам выездного совещания:

- Несмотря на то, что построен дом в начале 40-х годов прошлого столетия и имеет все признаки аварийности, в федеральную адресную программу переселения из аварийного жилья не вошел, так как был признан аварийным только в 2016 году. Дом расположен рядом с загруженной автомагистралью, железнодорожными путями и буквально содрогается от тяжести проезжающего транспорта. В 5–7 метрах находятся 15 канализационных колодцев, а сам дом стоит на канализационных коммуникациях. Здание ушло в землю на 1,5 метра, стены трескаются, потолки на грани обрушения. В целом ветхость этого дома составляет более 70%.

Как отметили участники совещания, подобная ситуация не единичная, только в Уфе находятся 152 дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года, а значит, не попали в ежегодные адресные программы переселения из ветхого и аварийного жилья.