ОНФ: в Башкирии людей из ветхого жилья переселили в дома с плесенью

Жильцы аварийного жилья после переселения оказались в домах с недоделками.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Башкирии провели мониторинг качества домов, введенных в рамках реализации региональных программ по расселению аварийного жилья. В итоге достоверность информации, размещаемой на портале «Реформа ЖКХ», вызвала серьезные сомнения.

- В ходе мониторинга нам было важно узнать мнение жителей, которые переехали в новые дома по программе переселения из аварийного фонда, - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Республике Башкортостан Николай Фадеев. – Оказалось, что у многих новоселов, которых мы посетили, есть претензии к качеству жилья.

Фото: ОНФ

По данным мониторинга, наиболее проблемным оказался дом в селе Мишкино. В квартирах по этому адресу было холодно и сыро, температура в них не поднимается выше 19 градусов тепла, на стенах появилась плесень. Несмотря на то, что на расстоянии 5-8 м проходят трубы газопровода, в квартирах отсутствуют батареи отопления, вместо них сельским жителям выданы электроконвекторы. Люди жалуются на высокие расходы за электроэнергию. В условиях теплого начала зимы оплата за электричество у них уже превысила более 2 тыс. рублей за однокомнатную квартиру.

- По всем выявленным фактам мы обратимся в администрации муниципалитетов и будем добиваться устранения нарушений, - подчеркнул представитель ОНФ.

По данным общественников, уж вскоре после рейда активистов застройщик, построивший дом для переселенцев в Мишкино, завез теплоизоляционные материалы, чтобы провести работы по утеплению.

В селе Субханкулово Туймазинского района людей из ветхого жилья также заселили в дома с плесенью на потолке и откосах, с обратной вентиляционной тягой и конденсатом на трубе вытяжки газового котла.

Проблемная ситуация была обнаружена и в городе Бирске. В доме на улице Интернациональной на чердаке образовывается конденсат, который капает на электропроводку, что может привести к замыканию. Пандус сделан крайне неудобно, а водосток направлен прямо на ступени крыльца, из-за чего там образуется каток после дождя. Придомовая территория благоустроена, но на ней мало парковочных мест.

В селе Кушаренково новые дома сданы в эксплуатацию вообще без благоустройства дворовой территории и подъездных путей.

Жители дома по улице Целинной, 12 в поселке Уфимский недовольны, что в доме спроектирована одна выгребная яма. Очищать е приходится самим же жильцам. Неудачной они считают и планировку квартир: сразу после входной двери идет жилая комната, нет ни тамбура, ни прихожей. Из-за этого в квартирах гуляют сквозняки.

Единственными, кто оказался доволен итогами переселения. Оказались новоселы в городе Благовещенск и селе Чесноковка Уфимского района.