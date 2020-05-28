«Присмотритесь»: глава Башкирии заявил, что в Уфе начали ремонт исторических зданий

Радий Хабиров сообщил, что капитальный ремонт начали с Черниковки. По словам главы, в настоящий момент обновлены две жилые восьмиэтажки на Первомайской улице.

«В Черниковке начали капитально ремонтировать фасады исторических зданий, которые хорошо знакомы каждому уфимцу. Обновляем две жилые восьмиэтажки на улице Первомайской (бывшая ул. Сталина). Они построены в 1954 и 1957 годах, спроектировали их ленинградские архитекторы. Это первые в городе высотки»? – рассказал глава республики.