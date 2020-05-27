Фото: Mkset.ru
Чтобы не расслаблялись: жителей Затона в Уфе снова ждут пробки из-за ремонта дороги
27 мая, 15:53ГородТатьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Уфы предупредила о частичном перекрытии движения транспорта на Затонском шоссе.
С сегодняшнего дня, 27 мая, и на довольно продолжительное время будет частично перекрыто движение на Затонском шоссе. Об этом горожан предупредили в столичной мэрии.
По уточненным данным, должны быть перекрыты крайние левая и правая полосы движения транспорта ежедневно с 8.00 до 19.00. Причина – проведение работ по благоустройству.
Частичное перекрытие проезда продлится до 10 июня.
Напомним, пробки довольно долго были суровой реальностью для жителей этого микрорайона, когда строился Затонский мост.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей