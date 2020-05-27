Чтобы не расслаблялись: жителей Затона в Уфе снова ждут пробки из-за ремонта дороги

С сегодняшнего дня, 27 мая, и на довольно продолжительное время будет частично перекрыто движение на Затонском шоссе. Об этом горожан предупредили в столичной мэрии.

По уточненным данным, должны быть перекрыты крайние левая и правая полосы движения транспорта ежедневно с 8.00 до 19.00. Причина – проведение работ по благоустройству.

Частичное перекрытие проезда продлится до 10 июня.