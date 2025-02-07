Новостройки Уфы: кого облагородит бизнес

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Posted 7 февраля, 11:08

Published 7 февраля, 11:08

Modified 7 февраля, 12:57

Updated 7 февраля, 12:57

В Уфе начнут комплексно развивать территории

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7 февраля 2025, 11:08
Фото: 1MI.

В Уфе начнут комплексно развивать территории

В 2025 году в Республике Башкортостан уже заключено четыре договора о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщает региональное правительство в пятницу, 7 февраля.

Указанные территории достигают площади в 157 га. Речь идёт, как о столице, так и об Уфимском районе.

По данным КРТ предполагается строительство и многоэтажек, и ИЖС вместе с необходимой инфраструктурой. Предполагается, что здесь построят 466 тысяч «квадратов» жилья, однако в будущем цифра может быть изменена.

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Всего с 2023 года в республике заключено 26 договоров о КРТ на территории в 875 гектаров.

Программа КРТ — это проект, ориентированный на улучшение городской инфраструктуры и условий жизни населения. Она включает в себя различные мероприятия, такие как строительство новых жилых зданий, благоустройство общественных территорий, развитие транспортной системы и создание социальных объектов.

Ранее сообщалось, что под программу КРТ попало село под Уфой. Речь идёт о 27 га свободной земли.

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