Цены на жильё обвалили в Башкирии

Posted 7 февраля, 10:40
Published 7 февраля, 10:40
Modified 7 февраля, 12:58
Updated 7 февраля, 12:58
Этот показатель имеет ключевое значение в расчёте субсидий для льготников.
Согласно наиболее свежим данным, во втором квартале прошлого года стоимость кв. м. составляла ₽109`508, а вот уже в третьем она возросла до ₽113`262, а к четвертому достигла ₽116`199. Таким образом, установленная сейчас цена ниже предыдущего квартала почти на ₽6000.
Специалисты отмечают, что в последние годы квартиры в Башкирии стали дорогими сразу из-за нескольких факторов. Например, это растущий спрос на жилье. Кроме того, цены на строительные материалы и услуги подрядчиков также подскочили, что сказывается на общей стоимости жилья.
Ранее Mkset приводила статистику, согласно которой цены на новые иномарки и квартиры в Уфе практически сравнялись, потому что за ₽2,52 млн в городе можно купить небольшое жильё.