Цены на жильё обвалили в Башкирии

Согласно наиболее свежим данным, во втором квартале прошлого года стоимость кв. м. составляла ₽109`508, а вот уже в третьем она возросла до ₽113`262, а к четвертому достигла ₽116`199. Таким образом, установленная сейчас цена ниже предыдущего квартала почти на ₽6000.