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Posted 7 февраля, 10:40

Published 7 февраля, 10:40

Modified 7 февраля, 12:58

Updated 7 февраля, 12:58

Стоимость «квадрата» жилья снизилась в Башкирии

Цены на жильё обвалили в Башкирии

7 февраля 2025, 10:40
Фото: 1MI.

Стоимость «квадрата» жилья снизилась в Башкирии

Стоимость «квадрата» жилья на первый квартал 2025 года в Республике Башкортостан установлена в размере ₽110`658, следует из приказа регионального Минстроя в пятницу, 7 февраля.
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Этот показатель имеет ключевое значение в расчёте субсидий для льготников.

Согласно наиболее свежим данным, во втором квартале прошлого года стоимость кв. м. составляла ₽109`508, а вот уже в третьем она возросла до ₽113`262, а к четвертому достигла ₽116`199. Таким образом, установленная сейчас цена ниже предыдущего квартала почти на ₽6000.

Специалисты отмечают, что в последние годы квартиры в Башкирии стали дорогими сразу из-за нескольких факторов. Например, это растущий спрос на жилье. Кроме того, цены на строительные материалы и услуги подрядчиков также подскочили, что сказывается на общей стоимости жилья.

Ранее Mkset приводила статистику, согласно которой цены на новые иномарки и квартиры в Уфе практически сравнялись, потому что за ₽2,52 млн в городе можно купить небольшое жильё.

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