mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 18:14

Published 15 января, 18:14

Modified 15 января, 18:14

Updated 15 января, 18:14

В Уфе построят новый торговый центр

В Уфе построят новый торговый центр

15 января 2025, 18:14
Вместо расширения дороги планируют увеличить зеленую зону, а на месте снесенных частных домов — натыкать многоэтажек, указано в опубликованном в среду, 15 января, проекте застройки участка Уфы.

В Уфе внесены изменения в проект межевания территории, расположенной рядом с ТЦ «Семья». Согласно обновленной документации, в районе улицы Вишерской планируется возведение общественно-административного здания площадью приблизительно 700 квадратных метров. Кроме того, предусмотрено улучшение внутренней дорожной инфраструктуры.

В новую версию проекта межевания квартала в Уфе включен участок размером 5,8 тысячи квадратных метров, который будет использоваться для благоустройства и озеленения. В предыдущем варианте этот участок предполагался для расширения проезжей части улицы Комсомольской, организации инженерных сетей и других объектов благоустройства. В этом вечном споре — люди или машины — пока что побеждают первые.

Следует отметить, что в последние годы в этом районе неоднократно пересматривались планы по строительству многоэтажных домов на месте ликвидируемой частной застройки.

Два моста в Уфе оценили в ₽130 млрд
Узнать подробнее

Напомним, ранее Mkset сообщал о двух крупных строительных проектах в Уфе. Так, в районе психиатрического диспансера хотят построить жилищный комплекс из домов высотой до 24 этажей. Кроме того, в 2025 году в Уфе планируют заложить два новых моста — в Черниковка и на трассе Р-240. Стоимость строительства оценили более ₽130 млрд.

Читайте также:
Уфимский рейс посадили в СамареВысотку построят возле уфимской психбольницыДва моста в Уфе оценили в ₽130 млрд
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Строительство#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Торговый центр#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инфраструктура#Мосты#Многоэтажные дома#Зеленая зона#Психиатрический диспансер#Жилищный комплекс#Проект межевания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика