В Уфе построят новый торговый центр

В новую версию проекта межевания квартала в Уфе включен участок размером 5,8 тысячи квадратных метров, который будет использоваться для благоустройства и озеленения. В предыдущем варианте этот участок предполагался для расширения проезжей части улицы Комсомольской, организации инженерных сетей и других объектов благоустройства. В этом вечном споре — люди или машины — пока что побеждают первые.