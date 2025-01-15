В Уфе построят новый торговый центр

Posted 15 января, 18:14
Published 15 января, 18:14
Modified 15 января, 18:14
Updated 15 января, 18:14
В Уфе внесены изменения в проект межевания территории, расположенной рядом с ТЦ «Семья». Согласно обновленной документации, в районе улицы Вишерской планируется возведение общественно-административного здания площадью приблизительно 700 квадратных метров. Кроме того, предусмотрено улучшение внутренней дорожной инфраструктуры.
В новую версию проекта межевания квартала в Уфе включен участок размером 5,8 тысячи квадратных метров, который будет использоваться для благоустройства и озеленения. В предыдущем варианте этот участок предполагался для расширения проезжей части улицы Комсомольской, организации инженерных сетей и других объектов благоустройства. В этом вечном споре — люди или машины — пока что побеждают первые.
Следует отметить, что в последние годы в этом районе неоднократно пересматривались планы по строительству многоэтажных домов на месте ликвидируемой частной застройки.
Напомним, ранее Mkset сообщал о двух крупных строительных проектах в Уфе. Так, в районе психиатрического диспансера хотят построить жилищный комплекс из домов высотой до 24 этажей. Кроме того, в 2025 году в Уфе планируют заложить два новых моста — в Черниковка и на трассе Р-240. Стоимость строительства оценили более ₽130 млрд.