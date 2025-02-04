Хабиров уехал наводить порядок в сёла

Власти выразили надежду, что эти «обновки» хоть в какой-то степени смогут скрасить бедственное положение, в котором оказалась деревня. Как признаётся сам Хабиров, к 2020-м годам в селе не осталось ни качественной инфраструктуры, ни социальных объектов, за которые не было бы стыдно.