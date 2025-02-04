Хабиров уехал наводить порядок в сёла

Posted 4 февраля, 13:40
Published 4 февраля, 13:40
Modified 4 февраля, 14:24
Updated 4 февраля, 14:24
Новый культурный объект получило село Ургаза. Вместе с тем упомянул руководитель Республики и то, что обзавёлся населённый пункт в конце 2024 года новым медицинским учреждением.
Власти выразили надежду, что эти «обновки» хоть в какой-то степени смогут скрасить бедственное положение, в котором оказалась деревня. Как признаётся сам Хабиров, к 2020-м годам в селе не осталось ни качественной инфраструктуры, ни социальных объектов, за которые не было бы стыдно.
— Проблемы копились не один десяток лет. Тогда я пообещал решить хотя бы часть из них, — написал Хабиров.
Согласно переписям Росстата, населения Баймакского района стабильно падает как минимум с «нулевых». Если в 2010 году муниципалитет населяло 58,5 тыс. человек, то к 2021 их число снизилось до 54,9 тыс. Несмотря на очевидную тенденцию, федеральное Минэкономразвития делится оптимистичными прогнозами о росте населения Баймакского района до 60 тыс. к 2035 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров пообещал увеличить производственные площади Башкирии до 4 млн «квадратов» по поручению президента РФ Владимира Путина.