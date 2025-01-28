Уфимское село застроят за ₽2,25 млрд

Всего в руках застройщика оказалось около 20 тысяч квадратных метров, на которых можно расположить дома, дороги, магазины и иные инфраструктурные объекты. Также исполнитель обязался построить под региональное владение физкультурный комплекс площадью не меньше 800 квадратных метров. Реализация проектов планируется к 2030 году.