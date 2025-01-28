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Posted 28 января, 09:43

Published 28 января, 09:43

Modified 28 января, 12:23

Updated 28 января, 12:23

Поселение под Уфой попало в программу КРТ

Уфимское село застроят за ₽2,25 млрд

28 января 2025, 09:43
Фото: 1MI.

Поселение под Уфой попало в программу КРТ

Активно работающая в столице Башкирии программа КРТ добралась села Юматовского под Уфой, согласно результатам аукциона, опубликованных на госпортале «Торги» во вторник, 28 января.

Власти Башкирии заключили договор на застройку 27 гектаров свободной земли в Юматовском сельсовете под Уфой. Заказчик, выкупивший право на строительство почти за ₽7 млн, обязался застроить квартал жилыми домами на сумму не менее ₽2,25 млрд за пять лет.

Всего в руках застройщика оказалось около 20 тысяч квадратных метров, на которых можно расположить дома, дороги, магазины и иные инфраструктурные объекты. Также исполнитель обязался построить под региональное владение физкультурный комплекс площадью не меньше 800 квадратных метров. Реализация проектов планируется к 2030 году.

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Напомним, программа комплексного развития территорий — это государственная инициатива, направленная на улучшение и развитие определенных районов. Она включает в себя создание планов по благоустройству, строительству и модернизации инфраструктуры, а также социальным и экономическим проектам.

Программа КРТ активно реализуется на территории Уфы — власти один за другим отдают районы города под реновацию, а в некоторых районах уже появляются первые высотки.

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