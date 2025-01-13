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Posted 13 января, 07:08

Published 13 января, 07:08

Modified 13 января, 08:47

Updated 13 января, 08:47

Силовик возглавил управление в администрации Уфы

Полицейский стал начальником мэрии Уфы

13 января 2025, 07:08
Фото: Администрация Уфы.

Силовик возглавил управление в администрации Уфы

Начальником управления по взаимодействию с институтами гражданского общества в уфимской администрации стал бывший полицейский, сообщили в ведомстве в понедельник, 13 января.

Рабочая неделя в уфимской администрации началась с кадровых перестановок. Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы теперь возглавляет Ильдус Шангареев.

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества — структура, которая занимается координацией и поддержкой взаимодействия между администрацией и различными организациями гражданского общества. Эти организации могут включать НКО, благотворительные фонды, общественные объединения и другие группы, которые работают на благо общества.

Основные задачи такого управления включают:

  • Поддержка инициатив: Помощь в реализации социальных проектов и программ, направленных на улучшение жизни граждан.
  • Консультирование: Предоставление информации и консультаций для НКО по вопросам законодательства, финансирования и организации работы.
  • Сотрудничество: Создание платформ для диалога между государством и гражданским обществом, чтобы учитывать мнения и потребности разных групп населения.
  • Мониторинг: Отслеживание состояния гражданского общества и его взаимодействия с государственными структурами.
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Ранее Шангареев руководил работой с административными органами в Управлении, до этого занимал должности в торговых и туристических Управлениях. Начинал свой путь Шангареев с работы в полиции, где прослужил более 20 лет. В 2023 году начал карьеру чиновника.

Ранее Mkset рассказал, почему администрация Путина заинтересовалась романом уфимцев.

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