Полицейский стал начальником мэрии Уфы

Posted 13 января, 07:08
Published 13 января, 07:08
Modified 13 января, 08:47
Updated 13 января, 08:47
Рабочая неделя в уфимской администрации началась с кадровых перестановок. Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы теперь возглавляет Ильдус Шангареев.
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества — структура, которая занимается координацией и поддержкой взаимодействия между администрацией и различными организациями гражданского общества. Эти организации могут включать НКО, благотворительные фонды, общественные объединения и другие группы, которые работают на благо общества.
Основные задачи такого управления включают:
Ранее Шангареев руководил работой с административными органами в Управлении, до этого занимал должности в торговых и туристических Управлениях. Начинал свой путь Шангареев с работы в полиции, где прослужил более 20 лет. В 2023 году начал карьеру чиновника.
Ранее Mkset рассказал, почему администрация Путина заинтересовалась романом уфимцев.