Провинившегося министра отправили лечить нервы

Posted 30 декабря, 19:01
Published 30 декабря, 19:01
Modified 30 декабря, 21:00
Updated 30 декабря, 21:00
Приём пациентов и встречу с гражданами вынужденно трудолюбивый чиновник проведёт уже 3 января — визит он нанесёт в поликлинику Кушнаренковской центральной районной больницы. Осматривать сельчан министр будет в амплуа врача-невролога.
Записаться к доктору Рахматуллину можно по номеру 8-800-20-15-063 (с 08:00 до 17:00). Между тем в Минздраве отметили, что задавать вопросы главному врачу Башкирии можно и как чиновнику.
В конце 2024 года, как сообщал Mkset, Рахматуллин впал в немилость главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель Республики Башкортостан дважды публично осадил своего коллегу, а в перерыве между замечаниями от Хабирова на медицину в регионе пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».