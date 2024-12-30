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Posted 30 декабря, 19:01

Published 30 декабря, 19:01

Modified 30 декабря, 21:00

Updated 30 декабря, 21:00

Министр проведёт осмотр пациентов в Башкирии

Провинившегося министра отправили лечить нервы

30 декабря 2024, 19:01
Фото: Айрат Рахматуллин / Vk.

Министр проведёт осмотр пациентов в Башкирии

Сюжет
Радий Хабиров
Глава башкортостанского Минздрава Айрат Рахматуллин, дважды попавший в опалу главы региона, вместо новогоднего отдыха поедет открывать новую поликлинику в региональной глубинке, отчитались в самом ведомстве в понедельник, 30 декабря.

Приём пациентов и встречу с гражданами вынужденно трудолюбивый чиновник проведёт уже 3 января — визит он нанесёт в поликлинику Кушнаренковской центральной районной больницы. Осматривать сельчан министр будет в амплуа врача-невролога.

Записаться к доктору Рахматуллину можно по номеру 8-800-20-15-063 (с 08:00 до 17:00). Между тем в Минздраве отметили, что задавать вопросы главному врачу Башкирии можно и как чиновнику.

Башкирский министр расстроил Хабирова
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В конце 2024 года, как сообщал Mkset, Рахматуллин впал в немилость главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель Республики Башкортостан дважды публично осадил своего коллегу, а в перерыве между замечаниями от Хабирова на медицину в регионе пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».

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