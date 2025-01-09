Администрация Путина будет разбираться в романе уфимских студентов

По словам парня, девушка подготовила фальшивые документы, чтобы испортить его карьеру. Он утверждает, что не взламывал её мессенджер, потому что не умеет это делать, а на Новый год его не было в городе, и он физически не мог прийти к её квартире с топором. Илья уверен, что Регина лжёт и намеренно подаёт заявления в полицию без доказательств. Он сам написал на неё несколько заявлений: в университет, в суд и даже в Администрацию Президента России.