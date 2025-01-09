Администрация Путина будет разбираться в романе уфимских студентов

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Posted 9 января, 09:37

Published 9 января, 09:37

Modified 9 января, 09:39

Updated 9 января, 09:39

Уфимца обвинили в преследовании студентки

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9 января 2025, 09:37
Фото: 1MI.

Уфимца обвинили в преследовании студентки

Запутанная история любви студентов из Уфы стала достоянием общественности в четверг, 9 января, благодаря анонимному Telegram-каналу Baza.

Студентка из Уфы обвиняет своего одногруппника в преследовании. По её словам, молодой человек опубликовал её нюдсы — личные фотографии и видео интимного характера, а также устроил погром в квартире уфимки на Новый год после того, как она отказала ему во встрече. Сам молодой человек отрицает все обвинения и сообщает о том, что его бывшая девушка — наркоманка.

Известно, что оба главных героя онлайн-скандала — Илья и Регина — студенты магистратуры Уфимского университета науки и технологии. Романтические отношения между ними якобы завязались во время работой над общими проектами. Впрочем, о неразделенной любви в этой истории пока утверждает только Регина. Она же обвиняет своего товарища в преследовании, шантаже и угрозе убийством.

По данным Telegram-канала Baza, Илья начал «сталкерить» Ангелину после ее отказа в интимных отношений. Якобы студент пригрозил уфимке свести счеты с жизнью, явился к ней на Новый год с топором, не дает спокойно жить и взломал ее соцсети. Уфимская студента заявила, что ее воздыхатель слил в Сеть те нюдсы, которые она отправляла своим собеседникам в мессенджерах. Причем, слил на профильные ресурсы. Так что теперь очаровательную фигуристую девушку одолевают поклонники продажной любви. Девушке не помогла смена телефонного номера: фанаты жриц разврата всё равно продолжают делать уфимке непристойные предложения.

Все обвинения студент отрицает. По его словам, они встречались с Региной и даже планировали сыграть свадьбу в конце года, но всё пошло не так, когда она якобы начала употреблять наркотики. Илья предложил отправить её на лечение, но она отказалась, и он её бросил. А вот после этого и начались проблемы в жизни Ильи.

По словам парня, девушка подготовила фальшивые документы, чтобы испортить его карьеру. Он утверждает, что не взламывал её мессенджер, потому что не умеет это делать, а на Новый год его не было в городе, и он физически не мог прийти к её квартире с топором. Илья уверен, что Регина лжёт и намеренно подаёт заявления в полицию без доказательств. Он сам написал на неё несколько заявлений: в университет, в суд и даже в Администрацию Президента России.

В ситуации предстоит разобраться правоохранительным органам и иным получателям жалоб. Пока ни одно из ведомств и ни одна из организаций с публичными заявлениями по романтическим разборкам студентов из Уфы не выступали. Если заявления девушки не найдут подтверждения, то ей грозит уголовная отвественность за клевету.

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Напомним, ранее Mkset разбирался в истории с отравлением московских туристов на горнолыжной базе отдыха в Башкирии. Ситуация оказалась крайне не однозначной.

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