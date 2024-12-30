Мальчик-диктатор родился в Башкирии

Можно вспомнить более созвучное и распространённое в Башкирии имя Линар. В сети утверждается, что оно имеет ни то тюркское, ни то арабское происхождение, однако Линар — также популярная во Франции фамилия. Возможно, оно пришло к татарам и башкирам вместе с рядом других европейских имён в советские годы наряду с такими, как Роберт, Альберт, Эмиль и другие. Их в предвоенные и послевоенные годы почерпнули из постановок западных авторов.