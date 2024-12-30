Posted 30 декабря, 09:07
Published 30 декабря, 09:07
Modified 30 декабря, 18:21
Updated 30 декабря, 18:21
Слово Эллада имеет древнегреческие корни, именно так звучит самоназвание Греции на их языке. Этот же термин часто применяют историки при упоминании Древней Греции. Такой же необычный выбор имени в 2023 году сделала также семья из Москвы, сообщали тогда в администрации столицы.
В сети можно встретить разные данные о значении имени Кирия. Две самые распространённые версии гласят, что слово либо имеет древнееврейские корни, либо также древнегреческие. Кирия — также распространённая в Грузии фамилия.
В исламе Сальсабиль — одна из четырёх райских рек, которая упоминается в Коране. Большинство учёных считает, что слово происходит от арабского «салясат» (текучесть или непрерывность).
Имя Муслиха также имеет арабское или мусульманское происхождение. По разным версиям, оно может значить «человека, который служит богу» или обозначать «совершенство, исправление».
Имя Раина, как пишут в открытых источниках, происходит из арабского и значит «укрывающая». Существует также фамилия Раина. Ей обладал, например, советский разведчик Андрей Раина, украинец по этническому происхождению.
Имя Асад в арабском означает «лев». Оно получило огромное распространение, прежде всего, на Ближнем Востоке. Самый популярный её представитель, конечно же, свергнутый в конце 2024 года правитель Сирии Башар Асад, укрывающийся ныне в Москве.
Вероятнее всего, чтобы определить корни имени Мираслан, обратить следует внимание на вторую его часть. Имя Аслан также обозначает «лев» и имеет тюркское происхождение. В России его часто можно встретить в формах Руслан и Арслан.
Найти смысл имени Лидар в сети достаточно проблематично. Вероятнее всего, истинное его значение известно только самим родителям.
Можно вспомнить более созвучное и распространённое в Башкирии имя Линар. В сети утверждается, что оно имеет ни то тюркское, ни то арабское происхождение, однако Линар — также популярная во Франции фамилия. Возможно, оно пришло к татарам и башкирам вместе с рядом других европейских имён в советские годы наряду с такими, как Роберт, Альберт, Эмиль и другие. Их в предвоенные и послевоенные годы почерпнули из постановок западных авторов.
Имя Даниэл или Даниэль (в России также встречается как Даниил) восходит к библейскому пророку. Таким образом, имеет оно древнееврейское происхождение.
Составные части имени явно свидетельствуют о его тюрко-арабском происхождении. «Бек» имеет тюркские корни, а «Аббас» — арабское мужское имя. Имена Оббосбек и Аббасбек распространены в Узбекистане.
Ранее Mkset также публиковал подборку самых популярных имён, которыми нарекают новорождённых в Башкирии.