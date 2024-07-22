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Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО
Подозреваемая в превышении должностных полномочий Яна Гайдук заявила о своем желании отправиться на СВО, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на адвоката Ильмира Халикова.
22 июля, 17:19
Молодая кровь «прокачает» туризм в Башкирии
11 июля, 07:39
2021
«Улей» особенных людей: как выживает центр адаптации лиц с ментальными нарушениями
13 марта 2021, 08:38
2019
Ненужные люди: В Башкирии обсудили проблему бомжей, до которых никому нет дела
В Уфе работает всего один государственный приют для этих лиц, второй, который содержали бизнесмены, «оптимизировали».
4 декабря 2019, 09:25
Строить и жить помогаем: гранты на проекты местных НКО могут уйти в другие регионы?
2 августа 2019, 16:52
Проекты НКО из Башкирии выиграли президентские гранты в размере 44,8 млн рублей
1 июня 2019, 07:49
НКО Башкирии смогут принять участие в конкурсе президентских грантов
4 февраля 2019, 18:10
Жителей Башкирии пригласили принять участие в проекте «Лица Победы» - как это сделать
25 января 2019, 08:54

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