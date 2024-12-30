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Posted 30 декабря, 18:48

Published 30 декабря, 18:48

Modified 30 декабря, 21:12

Updated 30 декабря, 21:12

Башкирия лидирует по числу таксистов

Башкирия обогнала Татарстан

30 декабря 2024, 18:48
Фото: 1MI.

Башкирия лидирует по числу таксистов

Башкортостан оказался на первом месте среди российских субъектов по выдаче лицензий на деятельность таксистов, отчитались в понедельник, 30 декабря, в Минтрансе РБ.

Так, за IV квартал 2024 года в регионе легализовали более 12,5 тыс. перевозчиков. Среди соседних регионов, уступает со значительным отрывом Башкирии Татарстан — там этот показатель составил всего лишь 8,7 тыс. Для сравнения, в Челябинской области поступило 9,8 тыс. заявлений от желающих заниматься перевозкой пассажиров легковым такси.

По данным Минтранса РБ, на конец 2024 года в регионе насчитывается 15 служб такси. Общее же число перевозчиков в Республике Башкортостан составляет 19 тыс.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в 2025 году прогнозируют значительное повышение цен на бензин — динамика стоимости автомобильного топлива в сторону увеличения может достигнуть 20%. И сегодня цены на заправках Уфы мало кого радуют — даже миллионеров.

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