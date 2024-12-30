Башкирия обогнала Татарстан

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в 2025 году прогнозируют значительное повышение цен на бензин — динамика стоимости автомобильного топлива в сторону увеличения может достигнуть 20%. И сегодня цены на заправках Уфы мало кого радуют — даже миллионеров.