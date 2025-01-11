Не вся вода в Уфе — святая

По преданию, в ночь на Крещение вся вода становится святой. В те времена, когда христиан преследовали и не было возможности освятить воду в храмах, верующие набирали её в обычных водоёмах или из-под крана. Даже без молитв, которые священник произносит во время обряда, вода не портилась в течение нескольких лет.