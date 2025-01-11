Не вся вода в Уфе — святая

Posted 11 января, 04:04
Published 11 января, 04:04
Modified 11 января, 04:04
Updated 11 января, 04:04
Крещение Господне — один из двунадесятых праздников: он входит в число 12 важнейших после Пасхи церковных дат. В православной традиции Крещение Господне также называют Богоявлением. Этот праздник связан с одним из важнейших событий в евангельской истории — крещением Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки Иордан. Название праздника происходит от греческого слова, которое переводится как «погружение в воду».
Крещение Господне относится к не переходящим по календарю праздникам, то есть имеет фиксированную дату, которая не меняется из года в год.
Дата Крещения в 2025 году — 19 января
После утренней службы в сочельник, 18 января, священнослужители проводят обряд великого освящения воды. Они благословляют воду в специальном сосуде, а иногда и в ближайших к храму водоёмах. Для этого используются особые молитвы и троекратное погружение креста в воду. Широко распространен обычай накануне православного торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.
Вода, освящённая в праздник Крещения Господня, также известна как «великая агиасма», что в переводе с греческого означает «святыня». После освящения её раздают верующим. Они хранят её в течение года в чистом месте или рядом с иконами.
Крещенскую воду принято пить понемногу, натощак, после молитвы. Верующие считают, что она может помочь в исцелении от различных физических и душевных болезней. В первую очередь, священнослужители всегда напоминают о духовном значении праздника Крещения и предостерегают от использования крещенской воды в качестве универсального лекарства или магического средства.
Первые упоминания о святой воде можно найти в произведении «Против ересей» святителя Епифания Кипрского, написанном в 70-х годах IV века. В этом тексте, как и в других работах других святых, нет упоминаний о специальных обрядах, которые священники должны совершать над водой. Люди просто набирали воду из любых водоёмов.
По преданию, в ночь на Крещение вся вода становится святой. В те времена, когда христиан преследовали и не было возможности освятить воду в храмах, верующие набирали её в обычных водоёмах или из-под крана. Даже без молитв, которые священник произносит во время обряда, вода не портилась в течение нескольких лет.
Святитель Иоанн Златоуст писал: «Христос крестился и освятил естество вод; и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят её домой и хранят во весь год». Верующие объясняют это тем, что Бог даровал свою благодать людям, которые сохранили глубокую веру, даже когда попасть в храм было невозможно.
Крещенскую святую воду можно набрать в церквях города и на иорданях. В 2025 году в Уфе открыты более десятка православных храмов. Перечислим десяток самых посещаемых уфимцами
В Церкви Крещение Господне отмечают по-особенному. Накануне, 18 января, проводится особая литургия, которая длится дольше, чем в обычные дни. На ней зачитываются все отрывки из Нового Завета, связанные с этим событием. В Сочельник верующим советуют попасть на утреннее и вечернее богослужение, а в сам праздник — прийти на литургию.
Утром в Крещенский сочельник, 18 января, Уфимская епархия Русской Православной Церкви традиционного проводит крестные ходы. Обычно все они отправляются в 10:30 от Свято-Сергиевского кафедрального собора (Бехтерева, 2), Крестовоздвиженского храма (Лесопильная, 2), храма Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а) и храма святого праведного Симеона Верхотурского (Белякова, 25). Актуальное расписание всех богослужений можно узнать на сайте Уфимской епархии РПЦ.
Традиционно 18 января в Русской православной церкви является Крещенским сочельником. Для кануна религиозного торжества предписан особый канон питания — пост.
В канун Крещения, или в Крещенский Сочельник, верующие соблюдают строгий пост. Согласно правилам, до освящения воды, то есть примерно до полудня 18 января, запрещено принимать пищу.
Однако по традиции в этот день верующие готовят сочиво — блюдо из варёной пшеницы с добавлением мёда, сухофруктов и других сладостей.
Крещенский Сочельник — это первый постный день после Рождества. До этого, во время Святок, которые предшествуют Крещению, поста нет. Однако в сам день Крещения Господня пост не соблюдается.
Прогноз погоды на Крещение в Уфе у синоптиков классический — верующих ждут крещенские морозы. Правда, разной интенсивности Так, сервис «Яндекс Погода» сулит в ночь с 18 января на 19 января легкий мороз около ноля. Примерно такой же прогноз дает ГисМетео. А вот ресурс Meteotrend прогнозирует в Уфе на Крещение до -11°C. Онлайн-синоптик World-weather даёт самый суровый прогноз погоды в Уфе на Крещение — до -20°C.
По традиции на Крещение православные верующие совершают омовения в ледяных прорубях. Их называют крещенские иордани.
Пока известно о двух локациях для крещенских купаний в Уфе в январе 2025 года. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов, уже начата подготовка иордани на Крещение в акватории реки Уфы, недалеко от пляжа «Берег солнца». Крещенская купель будет расположена в районе пересечения улиц Набережной реки Уфы и Нины Ковшовой.
— В 2025 году перед нами стоит непростая задача: на реке Уфа не образовался ледяной покров, поэтому необходимо организовать безопасную купель, учитывая все возможные риски, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.
Традиционно в Уфе в Крещение православные верующие приходят к семи купелям:
Городские власти заранее организовывают перекрытие дорог и дополнительные рейсы автобусов. Отследить актуальную информацию о том, как будет работать транспорт в Уфе на Крещение можно на сайте городской администрации.
В 2024 году купели в Уфе посетили 3 590 человек, окунулись 2 275 верующих. Самой посещаемой по традиции стала иордань на озере Солдатском в парке им. Ивана Якутова — посетили 695 жителей Уфы, совершили омовение 487 из них.
Наши предки в Крещенскую ночь по традиции выставляли на улицу миски с различными злаками, а утром осматривали их. Зерно, которое покрывалось инеем, считалось предвестником будущего урожая. Кроме того, в этот праздник существовало множество примет, позволяющих предсказать не только урожай, но и погоду.