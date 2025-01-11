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Posted 11 января, 04:04

Published 11 января, 04:04

Modified 11 января, 04:04

Updated 11 января, 04:04

Крещение в Уфе в 2025 году

Не вся вода в Уфе — святая

11 января 2025, 04:04
Фото: 1MI. Крещение в Уфе в 2025 году

Крещенские купания состоятся в Уфе

В Уфе начата подготовка к Крещенским купаниям 2025 года. Корреспонденты Mkset выяснили обычаи, правила и приметы одного из главных православных праздников и узнали, где будут купели на Крещение и Уфе и как правильно набирать и использовать святую воду.

Дата Крещения в 2025 году

Крещение Господне — один из двунадесятых праздников: он входит в число 12 важнейших после Пасхи церковных дат. В православной традиции Крещение Господне также называют Богоявлением. Этот праздник связан с одним из важнейших событий в евангельской истории — крещением Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки Иордан. Название праздника происходит от греческого слова, которое переводится как «погружение в воду».

Крещение Господне относится к не переходящим по календарю праздникам, то есть имеет фиксированную дату, которая не меняется из года в год.

Дата Крещения в 2025 году — 19 января
Где освятить воду на Крещение в Уфе
Где освятить воду на Крещение в Уфе. Фото: Уфимская епархия РПЦ

Где освятить воду на Крещение в Уфе

После утренней службы в сочельник, 18 января, священнослужители проводят обряд великого освящения воды. Они благословляют воду в специальном сосуде, а иногда и в ближайших к храму водоёмах. Для этого используются особые молитвы и троекратное погружение креста в воду. Широко распространен обычай накануне православного торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.

Вода, освящённая в праздник Крещения Господня, также известна как «великая агиасма», что в переводе с греческого означает «святыня». После освящения её раздают верующим. Они хранят её в течение года в чистом месте или рядом с иконами.

Крещенскую воду принято пить понемногу, натощак, после молитвы. Верующие считают, что она может помочь в исцелении от различных физических и душевных болезней. В первую очередь, священнослужители всегда напоминают о духовном значении праздника Крещения и предостерегают от использования крещенской воды в качестве универсального лекарства или магического средства.

Какая вода считается святой
Какая вода считается святой. Фото: Уфимская епархия РПЦ

Вся вода на Крещение — святая

Первые упоминания о святой воде можно найти в произведении «Против ересей» святителя Епифания Кипрского, написанном в 70-х годах IV века. В этом тексте, как и в других работах других святых, нет упоминаний о специальных обрядах, которые священники должны совершать над водой. Люди просто набирали воду из любых водоёмов.

По преданию, в ночь на Крещение вся вода становится святой. В те времена, когда христиан преследовали и не было возможности освятить воду в храмах, верующие набирали её в обычных водоёмах или из-под крана. Даже без молитв, которые священник произносит во время обряда, вода не портилась в течение нескольких лет.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Христос крестился и освятил естество вод; и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят её домой и хранят во весь год». Верующие объясняют это тем, что Бог даровал свою благодать людям, которые сохранили глубокую веру, даже когда попасть в храм было невозможно.

Какие храмы открыты на Крещение в Уфе в 2025 году
Какие храмы открыты на Крещение в Уфе в 2025 году. Фото: vk.com/ufa_bogorodica

Православные храмы Уфы

Крещенскую святую воду можно набрать в церквях города и на иорданях. В 2025 году в Уфе открыты более десятка православных храмов. Перечислим десяток самых посещаемых уфимцами

  • Собор Рождества Богородицы — Мингажева, 4
  • Богородско-Уфимский храм — Ферина, 15
  • Воскресенский собор- Комсомольская, 16
  • Крестовоздвиженский храм — Лесопильная, 2
  • Симеоно-Верхотурский храм — Белякова, 25
  • Свято-Сергиевский собор — Бехтерева, 2
  • Спасский храм — Октябрьской Революции, 37
  • Храм Иконы Всех Скорбящих Радость — 50-летия Октября, 21
  • Храм Пантелеимона Целителя — Архитектурная, 7/1

Расписание служб в храмах Уфы на Крещение

В Церкви Крещение Господне отмечают по-особенному. Накануне, 18 января, проводится особая литургия, которая длится дольше, чем в обычные дни. На ней зачитываются все отрывки из Нового Завета, связанные с этим событием. В Сочельник верующим советуют попасть на утреннее и вечернее богослужение, а в сам праздник — прийти на литургию.

Утром в Крещенский сочельник, 18 января, Уфимская епархия Русской Православной Церкви традиционного проводит крестные ходы. Обычно все они отправляются в 10:30 от Свято-Сергиевского кафедрального собора (Бехтерева, 2), Крестовоздвиженского храма (Лесопильная, 2), храма Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а) и храма святого праведного Симеона Верхотурского (Белякова, 25). Актуальное расписание всех богослужений можно узнать на сайте Уфимской епархии РПЦ.

Расписание служб на Крещение в Уфе
Расписание служб на Крещение в Уфе. Фото: vk.com/ufa_bogorodica

Пост на Крещение

Традиционно 18 января в Русской православной церкви является Крещенским сочельником. Для кануна религиозного торжества предписан особый канон питания — пост.

В канун Крещения, или в Крещенский Сочельник, верующие соблюдают строгий пост. Согласно правилам, до освящения воды, то есть примерно до полудня 18 января, запрещено принимать пищу.

Однако по традиции в этот день верующие готовят сочиво — блюдо из варёной пшеницы с добавлением мёда, сухофруктов и других сладостей.

Крещенский Сочельник — это первый постный день после Рождества. До этого, во время Святок, которые предшествуют Крещению, поста нет. Однако в сам день Крещения Господня пост не соблюдается.

Крещенская погода удивит Уфу
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Погода на Крещение в Уфе

Прогноз погоды на Крещение в Уфе у синоптиков классический — верующих ждут крещенские морозы. Правда, разной интенсивности Так, сервис «Яндекс Погода» сулит в ночь с 18 января на 19 января легкий мороз около ноля. Примерно такой же прогноз дает ГисМетео. А вот ресурс Meteotrend прогнозирует в Уфе на Крещение до -11°C. Онлайн-синоптик World-weather даёт самый суровый прогноз погоды в Уфе на Крещение — до -20°C.

Освещение воды в купели в Уфе
Освещение воды в купели в Уфе. Фото: vk.com/wall-50892386_12573

Купели в Уфе

По традиции на Крещение православные верующие совершают омовения в ледяных прорубях. Их называют крещенские иордани.

Пока известно о двух локациях для крещенских купаний в Уфе в январе 2025 года. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов, уже начата подготовка иордани на Крещение в акватории реки Уфы, недалеко от пляжа «Берег солнца». Крещенская купель будет расположена в районе пересечения улиц Набережной реки Уфы и Нины Ковшовой.

— В 2025 году перед нами стоит непростая задача: на реке Уфа не образовался ледяной покров, поэтому необходимо организовать безопасную купель, учитывая все возможные риски, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.

Традиционно в Уфе в Крещение православные верующие приходят к семи купелям:

  • Озеро Кустаревское
  • Река Уфа в районе Князевской переправы
  • Река Белая, рядом с СОК «Юность»
  • Река Белая, в створе улицы Воронежской
  • Река Уфа, пляж «Берег солнца»
  • Река Белая, СОК «Биатлон»
  • Озеро Солдатское, парк им. И. Якутова

Городские власти заранее организовывают перекрытие дорог и дополнительные рейсы автобусов. Отследить актуальную информацию о том, как будет работать транспорт в Уфе на Крещение можно на сайте городской администрации.

В 2024 году купели в Уфе посетили 3 590 человек, окунулись 2 275 верующих. Самой посещаемой по традиции стала иордань на озере Солдатском в парке им. Ивана Якутова — посетили 695 жителей Уфы, совершили омовение 487 из них.

Крещенские купания в Уфе
Крещенские купания в Уфе. Фото: 1MI

Народные приметы на Крещение

Наши предки в Крещенскую ночь по традиции выставляли на улицу миски с различными злаками, а утром осматривали их. Зерно, которое покрывалось инеем, считалось предвестником будущего урожая. Кроме того, в этот праздник существовало множество примет, позволяющих предсказать не только урожай, но и погоду.

  • Если в Крещенскую ночь тепло или выпал мокрый снег, то это сулило хороший урожай злаков.
  • Если же в этот день разыгрались метель и ветер, год обещал быть неурожайным.
  • Когда ночью на небе было много звёзд, это предвещало обилие ягод и грибов в лесах.
  • Если в проруби плещется рыба, то год будет медоносным.
  • Если весь день светит солнце, то впереди жаркое лето.
  • Если на небе полная Луна, то стоит ожидать большого разлива рек.
  • Если в полдень по небу плывут облака, то стоит ожидать хорошего урожая.
  • Если метель продолжалась весь день, то она повторится и на Пасху.
  • Туман, стелющийся над землёй, предвещал обильное половодье.
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